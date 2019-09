Bank Austria startet "Social Impact Banking"

Bei der Verleihung des Bank Austria Sozialpreises für Wien an das Sieger-Projekt "Rainbows für Kinder in stürmischen Zeiten" am 12. September 2019, v. li. n. re.: Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, die Konditorei-Gründerin der "Cake Boutique" Dilan Ulutas, Mikrokreditnehmerin aus der Bank Austria Social Impact Banking-Initiative, Bank Austria CEO Robert Zadrazil und Michael Mullan, Vereinsvorsitzender der Dorfgemeinschaft Breitenfurt, Impact Finance Kreditnehmer aus dem Social Impact Programm der Bank Austria für das Projekt "Dorfgemeinschaft Wienerwaldsee" in Purkersdorf. Bild: Bank Austria

Mit "Social Impact Banking" will die Bank Austria "Aktivitäten für eine fairere und integrativere Gesellschaft" bündeln.

Die Bank Austria startet eine neue "Social Impact Banking"-Initiative. Durch die Vergabe von speziellen Krediten, die Weitergabe ihres Wirtschafts- und Finanz-Know-hows und das Engagement der Mitarbeiter bzw. ehemaligen Mitarbeiter soll eine fairere und integrativere Gesellschaft unterstützt werden.



Die Finanzierungen sollen an Unternehmen und Organisationen mit einem sozialen Anspruch gehen, die Projekte mittels Kredit finanzieren wollen und sich den Kredit auch leisten können. "Allerdings bieten wir ihnen hier Konditionen, die deutlich unter dem Marktniveau liegen – nach dem Motto 'Return of capital, not return on capital'", so Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria.







Erste Säule: Mikrofinanzierungen (Mikrokredite) für Kleinstunternehmen und spezielle Zielgruppen



Investitionskredit für Kleinunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern und max. 3 Millionen Euro Jahresumsatz



Finanzierung der Neugründung bzw. Expansion eines kleinen Unternehmens



Laufzeit: max. 5 Jahre



Finanzierungsvolumen: bis 25.000 Euro



Haftung der WKBG (Wiener Kreditbürgschafts- und Beteiligungs AG)



Als Kreditnehmer kommen Firmen mit Sitz bzw. Niederlassung in Wien und in ganz Österreich in Frage.



Zweite Säule: Impact Financing für Sozialunternehmen



Im Impact Financing bietet die UniCredit Bank Austria sozialen Unternehmen und Organisationen zum einen Finanzierungen zu vergünstigten Konditionen. Zum anderen Unterstützung durch Finanztrainings, Erfahrungsaustausch und Vernetzung.



Dritte Säule: Finanzbildung und Inklusion



Ziel der Aktivitäten im Bereich Finanzbildung ist es, die Finanzkompetenz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie von Unternehmensgründern zu fördern.



Der Fokus liegt zum einen auf Finanzbildungs-Workshops, Online-Plattformen und Wettbewerben für Schüler. Zum anderen auf jungen Menschen (außerhalb der Schulen) und von sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen.



Vierte Säule: Volunteering durch ehemalige bzw. pensionierte Mitarbeiter



Ehemalige oder pensionierte Mitarbeiter stellen als Referenten und Mentoren ihre Zeit und ihr Wissen zur Verfügung. Sie bauen Netzwerke auf und schärfen das Bewusstsein für Sozialprojekte.



Ohne die Unterstützung freiwilliger Helfer wären viele soziale Projekte nicht möglich. In der aktuellen Startphase der "Social Impact Banking"-Initiative werden vor allem ehemalige bzw. pensionierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UniCredit Bank Austria dafür gewonnen, ihr Wissen weiterzugeben, Start-ups zu unterstützen, Kindern und Jugendlichen Finanzwissen zu vermitteln oder bei der Organisation rund um die Freiwilligen mitzuhelfen.