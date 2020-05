Bankomatkassen in den Geschäften ausgefallen

Die Bankomatzahlungen waren an Österreichs Kassen seit Mittwochvormittag teilweise nicht mehr möglich. Die Kunden mussten in den betroffenen Geschäften mit Bargeld bezahlen.

Insgesamt gibt es in Österreich 2.550 Filialen, die zur Rewe-Group gehören. Dazu zählen die Geschäfte Billa, Merkur, Penny, Bipa und Adeg.

An den Bankomaten kann man immer noch Geld abheben, hier gibt es keine Probleme. Allerdings waren am Mittwoch in vielen Geschäften die Zahlungen mit der Bankomatkarte nicht mehr möglich. Wer einkaufen wollte, musste also Bargeld bei sich haben.Mehrere Kunden aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland meldeten seit Mittwochvormittag Zahlungsprobleme. Wie viele Geschäfte letztendlich wirklich von der Störung betroffen waren, ist noch unklar."Laut derzeitigen Informationen waren in Österreich bis 13 Uhr alle Bankomatkassen der Billa-Filialen betroffen. Inwieweit die Störung andere Geschäfte der Rewe betroffen hat, ist derzeit noch nicht bekannt", so Paul Pöttschacher, Pressesprecher der Rewe Group."SIX Payment Services" ist zuständig für den Betrieb der Bankomatkassen in Österreich. "Uns sind keine Störungen bekannt. Es kann sein, dass einzelne Geräte und Bankomatkassen ausgefallen sind", so SIX gegenüber