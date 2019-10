Wer zahlt Millionen für ein Parlament voller Affen?

Banksy gehört nun zu den teuersten Künstlern der Welt. Sein Ölgemälde "Devolved Parliament", das Abgeordnete als Schimpansen zeigt, kam für einen Rekordpreis unter den Hammer.

Das britische Parlament voller mit Schimpansen – ein Politikkommentar braucht man in Banksys Ölgemälde "Devolved Parliament" (dt. "Zurückentwickeltes Parlament") nicht lange suchen. Das kontroverse Bild kam nun im Auktionshaus Sotheby's unter den Hammer – und erzielte einen Rekordpreis.Anfänglich war der Wert des 2,5 Meter mal 4,2 Meter messende Gemälde auf bis zu 2 Millionen Pfund geschätzt worden. Am Ende der 13 Minuten dauernden – und diesmal ohne bizarre Zwischenfälle ablaufenden – Versteigerung ließ Bieter dafür 9,9 Millionen Pfund (11,1 Millionen Euro) springen. Wer der Käufer ist, wollte das Auktionshaus nicht bekannt geben. Das Gebot sei via Telefon abgegeben worden.Durch den exorbitanten Preis gehört Banksy nun zu den teuersten Künstlern der Welt, so die "New York Times". Der Künstler, dessen Identität immer noch ein Mysterium ist, äußerte sich selbst via Instagram zu dem unglaublichen Auktionsergebnis und witzelt: "Schade, dass es nicht mehr mir gehört." Banksy hatte das Parlament voller Affen im Jahr 2011 verkauft. Damals hieß es noch "Fragestunde".Zum ursprünglichen Brexit-Termin am 29. März stellte Banksy das Gemälde erneut selbst aus und gab ihm seinen heutigen Namen. Dabei soll der Künstler laut "New York Times" noch einige Details des Bildes verändert haben. So seien die Deckenlampen nun erloschen und die Banane in der Hand eines Schimpansen nach unten statt nach oben zeigen.