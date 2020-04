Banksy-Ratten im Home Office: "Meine Frau hasst es"

Auch Street Artists müssen in der Corona-Krise zuhause bleiben. Superstar Banksy lässt seine berühmten Ratten im eigenen Bad aufmarschieren.

Wo man hinschaut neue, witzige Details

Frau Banksy hat nichts zu lachen

Banksys Firma, die Echtheitszertifikate für seine Werke ausstellt, heißt "Pest Control". Das inoffizielle Maskottchen des Street Artists ist die in seinen Bildern immer wieder auftauchende Ratte.Am Mittwoch postete der anonyme Graffiti-Superstar das erste Bild seit Monaten. Dabei wartet er mit einer Premiere auf: Zum ersten Mal erscheint ein Werk von ihm nicht im öffentlichen Raum sondern in seinem Heim.In seinen eigenen vier Wänden proben Banksys Ratten den Aufstand. Eine erleichtert sich ins Klo und trifft die Muschel nicht. Eine andere läuft auf der Klopapierrolle und müllt den Boden zu. Spiegel, Handtuchhalter, Lüftungsschalter, alles wird für die frechen Viecher zum Turngerät. Und im Spiegel sieht man eine Ratte, die mit Lippenstift die bereits abgesessenen Tage per Stricherl an der Wand zählt."My wife hates it when I work from home" ("Meine Frau hasst es, wenn ich von zuhause aus arbeite"), kommentiert der Künstler. Ob es stimmt und Banksy wirklich verheiratet ist, weiß niemand. Doch sollte es eine Frau Banksy geben, teilt sie hoffentlich den subversiven Humor ihres Mannes. Denn sich das Bad mit einem ganzen Rudel Ratten teilen zu müssen, kann einem schon das Lächeln aus dem Gesicht wischen.Mehr Banksy-Bilder gibt's oben in unserer großen Fotoshow.