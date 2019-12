Banksys X-Mas-Bild von Vandalen "verschönert"

Banksy rührte mit seinem Weihnachts-Wandgemälde die Herzen der Birminhamer, half einem Obdachlosen. Später fiel ein Scherzkeks darüber her.

Rote Nase sorgt für tränende Augen

Zwei fliegende Rentiere kurz vor Weihnachten? Jedes Kind weiß, was die Verbeiner zu dieser Jahreszeit traditionell ziehen. Street-Art-Phantom Banksy spielte genau mit dieser, einer der schönsten Weihnachtsgeschichten. Er spannte seine gesprayten Rentiere vor eine Parkbank, auf der ein Obdachloser in der kalten Birminhamer Nacht lag.Die Reaktion der Einwohner von Birminham rührte den Street-Artist, der in der Nähe seines Kunstwerkes verweilte. Innerhalb von 20 Minuten seien mehrere Passanten stehengeblieben, um Ryan, dem Obdachlosen, ungefragt Essen und Trinken zuzustecken. Er hätte ein heißes Getränk, zwei Schokoriegel und ein Feuerzeug bekommen.Bankys Rentiere erschienen am Freitag in Birminham im Juwelierviertel. Schon am Wochenende schlich sich ein Vandale zum Gemälde, um es zu pimpen. Denn was brauchen Rentiere? Richtig, eine rote Nase. Und genau die fügte der oder die Unbekannte hinzu.Für den Wert des Banksys eine Katastrophe, denn ein bestätigtes Werk des Künstlers kann weit über eine Million Euro einbringen. Banksy selbst findet die Idee wohl eher lustig. Aber ist ja auch kein Sammler.