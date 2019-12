Banküberfall in Linz, Täter ist bewaffnet auf Flucht

Banküberfall in Urfahr. Der bewaffnete Täter flüchtete zu Fuß. Eine Alarmfahndung läuft.

Um 9.15 Uhr wurde in Linz-Dornach in der Altenbergerstraße eine Bankfiliale beim Winkler Markt überfallen.Der maskierte Täter ist nach ersten Informationen mit einer Pistole in die Filiale und forderte Geld.Nach der Tat flüchtete der Mann offenbar zu Fuß in bislang unbekannte Richtung.Die Polizei hat eine Alarmfahndung ausgerufen.+++ MEHR IN KÜRZE +++