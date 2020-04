Aufnahmen zeigen Moment des Banküberfalls in Wien

Ein unbekannter Täter stürmte mit einer Schutzmaske am Freitag eine Bank-Filiale in Wien-Donaustadt. Aufnahmen zeigen, wie der Bankräuber das Geld einpackt und flüchtet.

Bankraub am Freitag in der Donaustadt: Gegen 11 Uhr fiel in der Bankfiliale am Rennbahnweg ein Schuss. Der Räuber war mit einer medizinischen Schutzmaske und einer Waffe in die Bank gestürmt und schoss eine 58-jährigen Kundin an.Videos aus dem Inneren der Bank zeigen den Moment, als der Täter sein Geld in aller Ruhe einpackt und kurz darauf die Flucht ergreift. Im Hintergrund ist die schwer verletzte Frau zu hören, wie sie vor Schmerzen schreit.Kurz bevor das Video endet, flüchtet der Mann auf einem Fahrrad mit seiner Beute. Die Wiener Polizei startete eine Großfahndung, bei der die Spezialeinheit Cobra und ein Hubschrauber im Einsatz waren. Am Samstagvormittag war der Täter weiterhin flüchtig, wie die Polizei gegenübermitteilte.Der Gesundheitszustand der schwer verletzten Frau, die einen Durchschuss im Bereich der Nieren erlitt, ist mittlerweile stabil. Die Fahndung nach dem Täter läuft weiterhin auf Hochtouren.