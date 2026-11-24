i Ungewöhnlicher Ausgang bei "Bares für Rares" ZDF Enttäuschung bei TV-Show "Bares für Rares": Ungewöhnliches Ende für Silberschatz Zwei antike Silber-Kerzenleuchter im Wert von bis zu 9.000 Euro finden bei "Bares für Rares" keinen Abnehmer. Die Verkäufer brechen ab. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 15:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der heutigen Folge der beliebten ZDF-Trödelsendung "Bares für Rares" kam es zu einem ungewöhnlichen Ausgang. Zwei Freunde brachten prächtige Kerzenleuchter ins Studio – und gingen mit ihnen wieder nach Hause.

Martin aus Hamburg und Knut Schweiger aus Rieden am Forggensee im Allgäu präsentierten zwei imposante Silber-Kerzenleuchter. Martin hatte die Stücke in einem Berliner Antiquitätenladen erstanden, doch zu Hause stellte er fest: Sein Tisch ist schlicht zu klein dafür.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie bild.de berichtet, datierte die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel die Leuchter auf die Zeit um 1900. Sie stammen aus dem Historismus und sind im Stil Ludwigs XVI. gehalten. Die Marken des Pariser Goldschmieds G. Falkenberg und die Punzen weisen auf hochwertiges 950er-Silber hin.

Fast 3,5 Kilo pures Silber

Die Zahlen können sich sehen lassen: Mit einem Gewicht von fast dreieinhalb Kilogramm liegt allein der Silberankaufswert bei 5.200 Euro. Die Expertin schätzte den Gesamtwert sogar auf 7.000 bis 9.000 Euro. Die Verkäufer setzten ihren Wunschpreis mit 6.000 Euro bewusst darunter an.

Händler bieten zu wenig

Doch im Händlerraum lief es anders als erhofft. Die Gebote starteten bei mageren 3.000 Euro und kletterten nur zäh auf 4.500 Euro. Selbst der Hinweis auf den Silberwert von 5.200 Euro konnte die Händler nicht überzeugen.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Am Ende zogen Martin und Knut die Reißleine: Statt ihre wertvollen Leuchter weit unter Wert abzugeben, packten sie die Schätze wieder ein und nahmen sie mit nach Hause. Für die Freunde eine herbe Enttäuschung – aber wohl die richtige Entscheidung.