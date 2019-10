Küche in Brand, Hund erstickt in Rauchgasen

Die Küche wurde bei dem Brand schwer beschädigt. Bild: Archiv (Symbolbild)

In einer Wohnung in Bärnbach (Bezirk Voitsberg) ist es am Montag zu einem Küchenbrand gekommen. Ein 12-jährige Hündin kam dabei ums Leben.