Baseball-Räuber prügelt Opfer in Döbling nieder

Schreie hallten durch Döbling: Im Wertheimsteinpark wurde ein Mann von einem Unbekannten mit einem Baseballschläger angegriffen und beraubt.

Eine Passantin verständigte am Montag kurz nach 16 Uhr den Polizeinotruf. Sie gab an, einen Mann am Krottenbachsteg nahe dem Wertheimsteinpark in Wien-Döbling schreien gehört und ihn anschließend am Boden liegend wahrgenommen zu haben.Der Mann sei laut eigenen Angaben beraubt worden und klage über Schmerzen im Kopf- und Rückenbereich. Den Beamten gegenüber gab der Mann an, von einem Unbekannten mit einem Baseballschläger geschlagen und anschließend seines Mobiltelefons beraubt worden zu sein.Das mutmaßliche Raubopfer beschrieb den Tatverdächtigen als männlich mit heller Hautfarbe und bekleidet mit einer gelben Jacke. Der Täter war rund 1,70 Meter groß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Opfer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.