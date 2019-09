Batman-Day: Fans feiern Batmans 80. Geburtstag

Vor 80 Jahren erschien das ersten Batman-Comic. Seitdem ist der Fledermaus-Mann zu einem der bekanntesten und beliebtesten Superhelden geworden.

Seit nunmehr 80 Jahren flattert Batman in zahlreichen Comics durch Gotham City und bekämpft finstere Superschurken. Egal ob als Comic, Zeichentrickserie oder Kinofilm, der Dunkle Ritter erfreut sich ungebrochener Beliebtheit bei Groß und Klein.Am 21. September feierten Tausende Batman-Fans weltweit den Batman-Day. 1939 erschien das erste Abenteuer des "Fledermaus-Manns" in der Comicserie "Detective Comics". Es folgten TV-Serien, Kinofilme und natürlich zahlreiche weitere Comics und Comic-Serien.Zuletzt wurde Batman von Ben Affleck in den DC-Verfilmungen "Batman vs Superman" und "Suicide Squad" verkörpert. 2021 soll ein gänzlich neuer Batman-Film mit dem simplen Titel "The Batman" in die Kinos kommen. Gespielt wird der Comic-Held darin von Robert Pattinson