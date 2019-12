Batman ist in diesem Video so sexy wie nie zuvor

Krass, wie stoisch männlich Batman und wie übersexy weiblich Catwoman dargestellt werden. Das fällt erst richtig auf, wenn die beiden in einem Fanvideo die Rollen tauschen.

Batman hat Muskeln und die emotionale Spannweite einer verdorrten Kirsche. Catwoman kann nicht anders, als mit jeder Bewegung mehr Laszivität auszustrahlen als ein Lingerie-Model beim "Sports Illustrated"-Shooting.Richtig klar wird einem diese stereotype Darstellung der Geschlechter aber erst, wenn Batman aussieht wie Catwoman und umgekehrt. Klingt kompliziert, ist es aber nicht, zur Erklärung sind aber zwei, drei nerdy Ausdrücke nötig, also klick nicht gleich weg, okay?Um den Effekt zu erzielen, den dusiehst, hat jemand eine sogenannte Modifikation fürs Videospiel "Batman: Arkham Knight" erstellt. Einmal installiert, tauscht diese die Charaktermodelle der beiden Figuren aus. Sprich: Batman sieht aus sich wie Catwoman und Catwoman wie Batman.Die Figuren verhalten sich aber wie im Original und behalten auch ihre Stimmen. Darum ist Batman plötzlich übersexy und Catwoman steif und kalt wie ein Stein. Zum einen zeigt das wie erwähnt die stereotype Gestaltung der beiden Superhelden auf – zum anderen ists einfach wirklich witzig.Das finden auch die weit über 1000 User, die das eineinhalb Jahre alte Video (du weißt ja, wie das im Netz läuft: Da explodiert auch plötzlich mal älterer Content und geht viral) gerade auf Reddit feiern "Wenn Batman zu viel getrunken hat", lautet etwa ein Kommentar. Darauf antwortet ein anderer User: "Ich befürchtete, dass er hässig wird, wenn er betrunken ist, stattdessen wird er sassy und flirty." "Ich glaube, ich habe endlich gefunden, was mich so richtig anmacht", meint ein weiterer.Der eingangs angesprochene Punkt ist aber ebenfalls Thema auf Reddit. "Dadurch ist klar ersichtlich, wie übertrieben Catwomans Sexualität ist." Ein anderer Nutzer entgegnet: "Catwomans Sexualität soll übertrieben sein, weil sie andere damit manipuliert."Eine Userin stellt klar: "Ernsthaft, Frauen schwenken ihren Hintern beim Gehen nicht schlichtweg nicht so heftig."