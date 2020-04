Batman-Star Jay Benedict stirbt an Covid-19

Jay Benedict war Serien-, Film- und Theaterschauspieler. Am Samstag starb er an den Folgen seiner Corona-Erkrankung.

Serien-, Theater und Filmschauspieler Jay Benedict starb mit 68 Jahren an den Folgen von Covid-19. Wie seine Website und " ew.com " bekanntgaben, führten Komplikationen im Krankheitsverlauf schon am Samstag zu seinem Tod.Er hinterlässt Ehefrau Phoebe Scholfield und seine beiden Söhne Freddie und Leopold.Benedict war in Filmen wie Christopher Nolan's "The Dark Knight Rises" und "Aliens" zu sehen. Fans kennen ihn auch aus den Serien "Foyle's War" und "Emmerdale"."Emmerdale"-Kollegin Vicki Michelle trauert per Twitter um den "brilliantesten, liebenswürdigen und wunderbaren" Schauspieler.Der US-Schauspieler lebte und arbeitete über 50 Jahre lang in Europa, feierte in London auch am Theater Erfolge.Seine Stimme kennt man auch aus Computerspielen, Dokus oder Produktionen wie Downton Abbey.