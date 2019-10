Bauchstich für Schwager: Mann (43) festgenommen

Familiendrama am Montagabend im Bezirk Amstetten: Daniel H. (43) versetzte dem Partner seiner Schwester (37) zwei Bauchstiche.

Blutiger Familienstreit in einer Wohnung im Bezirk Amstetten: Mit einem Küchenmesser "besuchte" Daniel H. (43) seine Mutter sowie Schwester und deren Familie. Dabei soll der 43-Jährige vor den Augen von drei Kindern dem 37-jährigen Partner seiner Schwester zwei Bauchstiche versetzt haben. Der Stiefvater von Daniel H. wollte noch schlichtend eingreifen, der 77-jährige Walter H. wurde mit Fausthieben niedergestreckt.Die Mutter (65), die Schwester (35) sowie drei minderjährige Kinder (3 bis 14) mussten die Bluttat mit ansehen. Der 37-jährige Schwager Karl B. wurde im Krankenhaus Amstetten notoperiert, war am Montagabend in Lebensgefahr. Stiefvater Walter H. erlitt Verletzungen im Gesicht.Daniel H. wurde festgenommen – am Dienstagvormittag wird der 43-Jährige zu den Hintergründen der Tat befragt. Dann wird Daniel H. in die Justizanstalt Sankt Pölten eingeliefert und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Untersuchungshaft genommen.