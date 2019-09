Landwirt atmete giftige Gärgase ein – tot

Drama auf einem Hof in Kremsmünster. Bei Arbeiten in einem Futtermittelsilo atmete ein Bauer Gärgase ein. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Gas als unsichtbare Gefahr

Die Einsatzkräfte – Feuerwehr, Rotes Kreuz, Notarzt und das Team des Rettungshubschraubers C10 – wurden Freitag gegen 8 Uhr alarmiert.In einem Futtermittelsilo eines landwirtschaftlichen Betriebs in Kremsmünster (Bez. Kirchdorf a. d. Krems) war es zum tragischen Unglück gekommen. Bei Arbeiten in dem Silo soll der Landwirt die tödliche Konzentration Gärgase eingeatmet haben.Für ihn kam jede Hilfe zu spät, der Mann verstarb noch am Hof.Besonders tragisch für die Kameraden der Feuerwehr: Der Bauer war Mitglied der örtlichen Feuerwehr. Für die Betreuung der Angehörigen und Einsatzkräfte wurde ein Kriseninterventionsteam und ein Pfarrer hinzugezogen.Geruch- und farblose Gase können in Futtersilos jederzeit zu einer tödlichen Gefahr werden. In den geschlossenen Behältnissen, in denen Futter aufbewahrt wird, kommt es zum Gärprozess.Durch die Gärung des Silofutters wird unter anderem Kohlendioxid frei. Das farb- und geruchlose Gas ist schwerer als Luft, verdrängt den Luftsauerstoff und führt zu Vergiftungen.Schon kleine Mengen reichen aus, um tödlich zu sein und um Schwindelgefühl, Bewusstlosigkeit und schließlich zum Tod durch Ersticken zu führen.