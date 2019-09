Bäuerin (82) von Kuh erdrückt – tot

Schreckliches Drama auf einem Bauernhof in Ried im Innkreis: Die Bäuerin (82) wurde dort von einer Kuh erdrückt – tot.

Die 82-Jährige wollte, so berichtet die Polizei, zusammen mit ihrem 28-jährigen Enkel die Kühe von der Weide in den Stall treiben.Eine Kuh sprang aber plötzlich auf eine andere, rutschte ab – und stürzte auf die Frau. Der 28-Jährige eilte zwar sofort seiner Großmutter zu Hilfe, begann mit der Reanimation.Der zwischenzeitlich alarmierte Notarzt konnte bei seinem Eintreffen aber nur noch den Tod der Pensionistin feststellen. Sie war durch das Gewicht der auf sie fallenden Kuh so schwer verletzt worden, dass sie keine Überlebenschance hatte.