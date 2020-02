Bauernbund startete in Tulln in den Wahlkampf

Seine Schlagkraft und Mobilisierungskraft wollte der NÖ Bauernbund mit der Wahlkampfauftakt-Veranstaltung in Tulln unter Beweis stellen.

"Dynamisch, geeint und selbstbewusst" stellte der Niederösterreichische Bauernbund am Wochenende in Tulln bei der offiziellen Wahlauftaktveranstaltung für die Landwirtschaftskammerwahl am 1. März seine Schlagkraft und Mobilisierungskraft unter Beweis, heißt es in einer Aussendung des NÖ Bauernbundes.Gemäß dem Motto „Nur ein starker Bund ist ein guter Bund" trafen 1.500 Delegierte zur Präsentation der Bauernbund-Kandidaten und der Wahlziele auf dem Gelände der Messe Tulln zusammen. „Die Bäuerinnen und Bauern in Niederösterreich übernehmen Verantwortung für alle Lebensbereiche in der Gesellschaft – sie sorgen für wertvolle regionale Lebensmittel, einzigartige Lebensräume und sichern die Lebensqualität in unserer Heimat", stellte der Spitzenkandidat, Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager, den Anspruch auf eine starke Interessensvertretung.Und weiter: „Der Bauernbund setzt sich für die Zukunft der 38.000 Familienbetriebe in Niederösterreich ein. Wir wollen für die Bauern da sein und dafür brauchen wir eine starke Landwirtschaftskammer mit starken Funktionärinnen und Funktionären, die agrarpolitische Themen anpacken und die vor allem immer die Menschen in den Vordergrund stellen", so Schmuckenschlager.Am Samstag, bei der größten Wahlveranstaltung in Niederösterreich im Jahr 2020, zeigte der NÖ Bauernbund seine geschlossene Stärke. Auf fünf Bühnen mit Fahnenträgern, Kandidatenpräsentation und einem Großaufgebot an hochkarätigen Rednern wie den Bundesministern Elisabeth Köstinger und Klaudia Tanner, der Landesspitze rund um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihren Stellvertreter NÖ Bauernbund-Obmann Stephan Pernkopf oder Bauernbund-Direktor Paul Nemecek wurden die Anwesenden auf den intensiven Wahlkampf eingestimmt.„Eine starke Vertretung zahlt sich aus, nur ein starker Bund ist ein guter Bund. Unsere Funktionärinnen und Funktionäre sprechen mit einer klaren und starken Stimme – für die Bäuerinnen und Bauern in Berg und Tal, für biologische und konventionelle Betriebe sowie für Neben- und Vollerwerbsbetriebe. Wir sind die einzige Vertretung der Bauernschaft, die flächendeckend aktiv im Land ist und auch in jedem Bezirk zur Wahl antreten wird", betonten Pernkopf und NemecekNeben den 72 Kandidatinnen und Kandidaten für das Bauernparlament in St. Pölten kandidieren weitere 1.509 Bauernbund-Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl in den 21 Bezirksbauernkammern.„Der Bauernstand hat Kraft, ohne ihn gibt es keine Zukunft, und er schafft die Grundlagen für die Lebensqualität. In Niederösterreich leben wir eine ausgezeichnete Partnerschaft. Dieses Miteinander ist wichtig, um neue Impulse zu setzen", kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer NÖ vorbereitetes Bauernhofpaket 2020 an. „Nur ein starker Bauernbund könne die Interessen der Landwirtschaft am besten vertreten", so Mikl-Leitner. Die Hälfte der österreichischen Ackerflächen und ein Viertel der gesamten heimischen Fleischproduktion sind in Niederösterreich. So versorgen vier Prozent der Bevölkerung 96 Prozent der Bürger mit Lebensmitteln, "sorgen für erneuerbare Energien und sichern 130.000 Arbeitsplätze in den vor- und nachgelagerten Bereichen in Niederösterreich", heißt es seitens des Bauernbundes.