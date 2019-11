Mann auf S3-Baustelle von Verschalungsteil erdrückt

Tödlicher Unfall heute Mittag auf einer Baustelle der S3 in Hollabrunn: Ein Arbeiter wurde von einem Verschalungsteil tödlich verletzt.

Unfalldrama am Montag kurz vor Mittag auf der Baustelle der S3 (Weinviertler Schnellstraße) in Hollabrunn: Die Feuerwehr der Stadt Hollabrunn war "zu einem schweren Arbeitsunfall auf die Baustelle" alarmiert worden.Im Zuge von Verladearbeiten von Baugerüstteilen waren diese ins Rutschen gekommen, trafen einen Baustellenarbeiter und verletzten ihn schwer. "Trotz schneller Rettungskette und vorbildlichen Einweisern" kam laut der Feuerwehr Hollabrunn für den Bauarbeiter jede Hilfe zu spät.Laut Landespolizeidirektion war ein 49-jähriger polnischer Staatsbürger gegen 12 Uhr mit Arbeiten bei der Umfahrungsstraße der S 3 im Gemeindegebiet von Hollabrunn beschäftigt. Er dürfte sich gerade alleine auf einem auf einer etwas abschüssigen Fläche abgestellten Lkw befunden haben, um Verschalungsteile an einem Kran einzuhängen.Aus bislang unbekannter Ursache dürften die Verschalungsteile in weiterer Folge in Bewegung gekommen sein und den 49-Jährigen erdrückt haben. Die weiteren anwesenden Arbeiter setzten umgehend die Rettungskette in Gang, der eingetroffene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.Das Arbeitsinspektorat wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt und es werden Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache durchgeführt.