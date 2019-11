Baumgartner nennt Österreich "Versager-Staat"

Die Straßenschlacht am Salzburger Rudolfskai ließ Felix Baumgartner nicht kalt. In einem Facebook-Posting ließ er hochkochenden Emotionen freien Lauf.

"Versagen auf allen Ebenen"

In der Nacht auf Sonntag hatten sich Dutzende Randalierer am Salzburger Rudolfskai eine wilde Straßenschlacht geliefert. 50 Polizisten mussten ausrücken, in einem Video werden die Beamten als eher passiv gezeigt. Das erregt Felix Baumgartner.Im Facebook-Posting spricht er von einem "dilettantischen und erbärmlichen" Vorgehen der "sanften" Beamten und von einem "Versagen auf allen Ebenen".Der Wahl-Schweizer beschimpft Österreich als "Versager- und Hippie-Staat", der brutal gegen Raucher vorgehe, aber nicht gegen Flaschenwerfer.