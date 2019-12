Baustart für neue Polizei-Station am Praterstern

Was sich viele Bewohner lange gewünscht haben, wird nun Realität: Nach fünf Jahren kehrt eine Polizeiinspektion auf den Praterstern zurück. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant.

Noch heuer starten am Praterstern (Leopoldstadt) die Baumaßnahmen für die rund 900 m² große Erweiterung des ÖBB Bahnhofsgebäudes. Neben der Integration des bestehenden U1-Abganges in die Bahnhofshalle, wird der Zubau auch eine neue Polizeiinspektion beherbergen und dort 65 Beamten modernste Arbeitsmöglichkeiten bieten.Heute, Mittwoch, nahmen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä und Landespolizeivizepräsident General Michael Lepuschitz den Spatenstich vor.Die Arbeiten werden rund ein Jahr in Anspruch nehmen. Architektonisch schmiegt sich der gläserne Zubau harmonisch an die bestehende Bahnhofshalle an. Die Kosten für das Gesamtprojekt werden rund acht Millionen Euro betragen.Durch den neuen Zubau am Bahnhofsgebäude Praterstern werden die dortigen Flächen attraktiver gestaltet und effizienter genutzt. Zusätzlich sollen die verbesserte Zugangssituation und die neue Polizeiinspektion einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bahnhofsbesucher und Anrainer leisten."Sicherheit und Sauberkeit gehören dabei zu den Mindestanforderungen die ein moderner Bahnhof erfüllen muss. Mit der Erweiterung der Bahnhofshalle wird diese bis über den bestehenden U1-Abgang verlängert. Für die Fahrgäste bedeutet diese Modernisierung der Bahnhofsinfrastruktur einen witterungsgeschützten und repräsentativeren Zugang zur Bahnhofshalle. So bringen wir den Praterstern zum Strahlen", erklärt Matthä.Der Bahnhof Praterstern ist eine wichtige innerstädtische Verkehrsdrehscheibe für mehr als 150.000 Personen pro Tag. Es sei daher für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wichtig, dass die Polizei an einem solchen Ort Präsenz zeigt und schnell einsatzbereit ist. Die Polizei mietet von den ÖBB eine Fläche von rund 650 m² des Zubaus, um dort eine Polizeiinspektion für 65 MitarbeiterInnen inklusive Sondereinsatzkommando einzurichten. Für die Polizei bedeutet der neue Standort bessere Arbeitsbedingungen und ein rasches Eingreifen im Notfall. Die neue Station wird 24 Stunden besetzt sein."Sichtbare Polizeipräsenz ist ein wichtiger Faktor für das subjektive Sicherheitsempfinden von Menschen. Gerade an sicherheitspolizeilichen Hot Spots stellt diese Präsenz für eine rechtzeitige Präventionsarbeit und eine rasche Reaktionszeit im Anlassfall eine wesentliche Grundlage dar. Eine Polizeiinspektion am Praterstern bedeutet für uns nicht nur eine direkte Erreichbarkeit, sondern eine hohe Symbolkraft polizeilicher Präsenz für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt", betont Lepuschitz.Für die Polizei ist die neue Station eine "Rückkehr" an einen bekannten Ort, gab es doch bis 2014 eine Station direkt am Praterstern, die in die Lassallestraße übersiedelt ist. Das Polizeigebäude am Praterstern war stark sanierungsbedürftig und entsprach nicht mehr den Anforderungen einer zeitgemäßen Polizeiinspektion."Mir ist es wichtig, dass die Polizei direkt vor Ort am Praterstern ist und für die Menschen rund um die Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Und natürlich sollen die Polizistinnen und Polizisten bestmögliche Arbeitsbedingungen haben. Daher freut es mich, dass nun eine neue, moderne Polizeiinspektion errichtet wird", erklärt Ludwig.