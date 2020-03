Neuer Reumannplatz nimmt Gestalt an

Halbzeit bei der Baustelle am Reumannplatz: Bis Sommer wird der 18.000 Quadratmeter große Platz in Favoriten neu gestaltet.

Die Granitsteine stapeln sich, kleine Bagger fahren auf und ab – wie berichtet soll aus dem bisher eher grauen und trostlosen Reumannplatz ein belebter und vor allem grüner Aufenthaltsraum entstehen. "Die Baustelle liegt im Zeit- und Budgetplan", zieht Matthias Holzmüller von der MA 28 eine Halbzeitbilanz."Vor dem Amalienbad wird gerade das historische Pflaster saniert, außerdem finden Ausgrabungen für Schächte und Asphaltierungen statt", erklärt Holzmüller.Im Laufe des Mai will die MA 28 ihre Arbeiten fertig gestellt haben. Im Anschluss kann die MA 42 mit der Begrünung des Platzes bei der U1 beginnen. Wie berichtet, soll der wichtige Verkehrsknotenpunkt in Favoriten mit 78.300 Stauden und Gräser sowie 109 Bäume begrünt werden. Durch die Neuorganisation der Bushaltestellen und den Wegfall der Straßenbahn und ihrer Gleise werden die beiden bisherigen, getrennten Platzhälften miteinander verbunden. Insgesamt stehen den Favoritner im Sommer eine neue Erholungsfläche von 18.000 Quadratmeter zur Verfügung.Zusätzlich werden auch noch 17 Spiel- und Sportgeräte angeschafft.Zur nördlichen Favoritenstraße wird es außerdem neue Sitzgelegenheiten sowie einen Wassersprühbogen geben. An der südlichen Ecke des Platzes direkt zwischen den U-Bahnaufgängen wird ein Schachfeld entstehen.Nicht kommen wird ein zweiter Lift. Seit Jahren setzen sich die Neos in Favoriten für einen zusätzlichen Aufzug bei der U-Bahn-Station ein. Doch laut Wiener Linien ist dieser nicht realisierbar ( "Heute" berichtete ).