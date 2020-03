Bayern setzt auf 'Abstand': Politiker posten das Foto

Von der Vorbildfunktion scheint man in Deutschland nicht sonderlich viel zu halten. Der Gesundheitsminister Jens Spahn leistete sich einen Fehltritt.

Merkel spricht am Abend

Ganz stolz postete der deutsche Gesundheitsminister ein Foto aus München. Ein runder Tisch mit mindestens 24 Personen. Im Hintergrund stehen offensichtlich noch weitere Teilnehmer. Von Mindestabstand keine Spur.Doch genau dieser Abstand mit 1,5 Metern wurde kurz zuvor in einer Pressekonferenz verordnet. Und zwar ausgerechnet von Jens Spahn. Auch sogenannte "Corona-Partys" wolle man polizeilich unterbinden.Doch die Minsterratssitzung in Bayern sei für viele Deutsche nichts anderes gewesen: "Seid ihr immun? Vorbildfunktion?", fragt ein User auf Twitter. Dieter Jenecek, Obmann der Grünen, meinte: "Solche Bilder sind nicht hilfreich, wenn wir Social Distancing vorleben wollen."In Deutschland gelten mittlerweile ähnliche Verordnungen wie in Österreich. Bars, Lokale und Clubs sind geschlossen. Restaurants dürfen bis 18 Uhr offen bleiben. Großveranstaltungen wurden abgesagt. Ausgangssperren gibt es keine. Am Mittwochabend möchte Bundeskanzlerin Angela Merkel aber zu den Bürgern sprechen.