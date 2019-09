Was läuft bei Beatrice Egli und Florian Silbereisen?

Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen den beiden halten sich hartnäckig. Jetzt spricht die Schweizerin Klartext.

In einem Interview mit der Klatschzeitung "Bunte" wurde die sympathische 31-Jährige nun auf die Liebes-Gerüchte angesprochen. "Wenn es um die Liebe geht, freuen sich einige, wenn sie Leute verkuppeln können und auch das machen die Medien gerne - und von daher: Das sind keine schlimmen Gerüchte, finde ich", so Egli über das Interesse an ihrem Liebesleben.Auch wenn die Gerüchte nicht stimmen, findet sie es die Schlagersängerin nicht weiter tragisch, wenn darüber berichtet wird: "Man merkt einfach, dass sich die Leute wünschen, dass sich die Leute vermehren und lieben. Und das ist ja was Tolles. Von daher finde ich, das sind immer schöne Nachrichten, wenn es neue Liebesgeschichten gibt".Sie sei allerdings weiterhin Single, sie und den Ex von Helene Fischer herrscht ein rein freundschaftliches Verhältnis. Sollte es doch mit einem Mann klappen, dann muss der vor allem spaßig sein. "Was mir total wichtig ist, ist Humor. Ich lache wahnsinnig gerne – und er muss auch frech sein", so Egli über die ihr wichtige Charaktereigenschaft. (baf )