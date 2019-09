Beatrice Egli: "Glaubt diesen Scheiß nicht"

Schlagersängerin Beatrice Egli ist stinksauer. Sie wurde unfreiwillig das Werbegesicht für Abnehm-Pillen: "Völliger Fake!"

"Steh zu dir, so wie du bist!"

Im Netz tauchten Bilder der Schweizer Schlagersängerin auf, auf denen sie gewohnt gut gelaunt mit Diätpillen posiert – alles Fake! "Die nehmen Bilder von prominenten Menschen und setzen mit Photoshop das Produkt in die Hand ein. Das ist erlogen und völliger Betrug!" Zum Beweis postet sie noch das Originalbild, das sie mit dem Schweizer Music Award in der Hand zeigt.Wenn ein Satz mit drei Ausrufezeichen geschmückt wird, kann man schon erahnen, dass der Verfasser ziemlich sauer ist: "Leute, wenn ihr irgendwo Werbung seht, wo ich für Tabletten zum Abnehmen werbe ... bitte glaubt diesen Scheiß nicht!", macht die Schweizerin auf Instagram ihrem Ärger Luft. "Es gibt keine Tabletten, womit man Abnehmen kann und ich mache schon gar keine Werbung dafür", so die Schweizerin.Für ihre Fans hat Egli, die sich selbst immer wieder fiesen Hass-Kommentaren im Netz stellen muss (siehe Video unten), eine wichtige Message: "Steh zu dir, so wie du bist und finde dein Glück mit allem, was an dir ist! Ich wünsche jedem die Kraft zu sein, wie er ist."