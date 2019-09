Nach Flop-Show: 2. RTL-Chance für Beatrice Egli

RTL gibt Beatrice Egli eine neue Show. Eine zweite Chance, nach ihrem Kuppel-Flop.

Die Quote war miserabel, die Meinungen über Beatrice Egli geteilt: "Schlager sucht Liebe" fiel beim RTL-Publikum durch. Befürworter der Moderatorin fanden, "das Einzig Nette an dem Format ist die Egli", die Gegenseite fand die Schweizerin "überflüssig" Das blonde Schlager-Liebesengerl durfte Beatrice Egli nicht lang spielen bevor das Format ins Archiv wanderte.RTL+ will Beatrice Egli und dem Schlager eine neue Chance geben. Ab 6. November soll die blonde Sängerin mit Ex-"Caught in the Act"-Sänger Eloy de Jong gemeinsam eine neue Show moderieren.Das Format soll vier Folgen lang laufen und "Ich find Schlager toll" heißen. Beatrice und Eloy führen die Zuschauer durch Schlager-Rankings a la "beliebtester Schlagersong", "beliebtester SängerIn" usw.Mit dabei sollen auch JürgenDrews, Uwe Hübner, Bernhard Brink, Anna-Maria Zimmermann und Ireen Sheer sein.