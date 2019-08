Beatrice Egli & Maite Kelly rocken die Brunner Wiesn

Die Brunner Wiesn 2019 verspricht Dirndl-Spaß und gute Laune vom 6. bis 28 September. Als Hauptacts werden Maite Kelly und Beatrice Egli auftreten.

Bequeme Anreise

Tolle Stimmung, fesche Dirndln und Buam: Das erwartet die Besucher und Besucherinnen vom 6. September bis 28. September an der Brunner Wiesn 2019.Auch heuer wartet das Party Mekka in Brunn am Gebirge mit Top-Acts auf: Am 12. September sorgen Die Atzen & Culcha Candela für eine heiße Partynacht, Schlagerfans kommen am 19. September mit Maite Kelly & Beatrice Egli voll auf ihre Kosten. Ebenfalls am Programm: Geier Sturzflug, Münchener Freiheit, die Spider Murphy Gang und viele mehr.Alle Top-Acts kann du >>> hier einsehen. Tickets sind auf der offiziellen Website oder bei Oeticket erhältlich.Eigens für die Wiesnzeit wurde ein Bustransfer von Dr. Richard eingerichtet, welches speziell das zahlreiche Wiener Publikum von der U6 Siebenhirten regelmäßig zum Festgelände fährt. Sichere dir jetzt deine Tickets und freue dich mit uns auf eine unvergessliche Brunner Wiesn 2019!(mr)