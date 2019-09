Hier twerkt Bebe Rexha in einem Privatjet

Bebe Rexha jettet auf ihrer Tour gerade von einem Konzert zum nächsten. Die Zeit in der Luft vertreibt sie sich mit witzigen Tanzeinlagen.

Bebe Rexha ("Meant to Be") ist gerade auf großer US-Tour. Doch die Sängerin gibt nicht nur auf der Bühne 100 Prozent: Auch zwischen den Konzerten schwingt die 30-Jährige das Tanzbein – und das im Privatjet.Die Performance über den Wolken zeigte sie vor wenigen Tagen in einem Instagram-Video, das auf dem Weg zum nächstem Gig entstand: Bebe twerkt zu lauter Musik, die im Clip zu hören ist. Ob die beiden Piloten so etwas schon einmal erlebt haben? Einen Daumen nach oben geben sie der prominenten Passagierin jedenfalls.