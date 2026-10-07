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Boris Becker und Ehefrau Lilian genossen ihren Sizilien-Urlaub sichtlich.
Boris Becker und Ehefrau Lilian genossen ihren Sizilien-Urlaub sichtlich.
Instagram/borisbeckerofficial
Urlaubs-Schnappschüsse

Becker-Ehefrau Lilian zeigt ihren Bikini-Body

Tennis-Legende Boris Becker genoss einen Traumurlaub auf Sizilien mit seiner Frau Lilian und seinem Töchterchen Zoë – die Fans sind begeistert.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
07.10.2026, 14:49
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Die Becker-Familie gönnte sich einen ausgiebigen Sizilien-Urlaub. Am Mittwoch teilte der 58-jährige, ehemalige Tennis-Star neue Schnappschüsse auf seinem Instagram-Account.

Die Bilder zeigen Boris Becker und seine dritte Ehefrau Lilian am Strand, bei einem Bootsausflug und beim Bummeln durch die Stadt. Die Aufnahmen lassen keinen Zweifel daran, wie glücklich der einstige Tennis-Star ist.

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Fans begeistert vom Liebesglück

Wie Bunte berichtet, sind die mehr als 433.000 Follower begeistert. "Freue mich immer, euch so glücklich zu sehen. Sehr schöne Bilder" und "Wir freuen uns riesig, dass du glücklich bist" sind unter anderem bei Instagram zu lesen.

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Besonders die Bikini-Fotos von Lilian beeindrucken die Fans. Schließlich ist es kaum vorstellbar, dass sie Töchterchen Zoë vor nicht einmal einem Jahr zur Welt gebracht hat. "Diese Frau ist der Hammer", schreibt ein begeisterter Fan.

Traumpaar im Liebesglück

"Sie tut ihm gut, weiterhin alles Gute, Boris, hast dir ja 'ne hübsche Frau ausgesucht", kommentierte ein anderer Follower die Urlaubsbilder aus dem sonnigen Italien.

red,07.10.2026, 14:49
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