"Zahle wen, der dich tötet" – keine Haft für Gewalt-Gatten

Ein Rumäne (48) soll laut Anklage über einen längeren Zeitraum seine Frau geschlagen haben. Vor Gericht schwächte die Gattin den Angriff ab, somit nur: bedingte Strafe.

Wegen fortgesetzter Gewaltausübung musste ein 48-jähriger Rumäne jetzt am Landesgericht in Korneuburg auf die Anklagebank.Der Ehemann soll seine Gattin mehrmals geschlagen haben, drohte kurz vor Weihnachten: „Ich reiße Dir den Hals auf!" Die verängstigte Frau erstattete Anzeige, er drohte ihr am Tag nach der Anzeige telefonisch: „Ich werde jemanden bezahlen, der dich umbringt."Die Ehefrau hielt sich jedoch im Zeugenstand beim Prozess bedeckt, bestätigte nur den Vorfall vom Dezember, nicht aber die fortgesetzte Gewaltausübung.Der Gatte zeigte sich vorm Richter ahnungslos und lammfromm: „Nur a bisserl blau." Es hätte zwar immer wieder Streit gegeben, jedoch bis dahin nie Gewalt.Der Richter verhängte nach der verharmlosenden Aussage der Gattin vier Monate bedingte Haft wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung (nicht rechtskräftig) sowie eine Bewährungshilfe.Der ein wenig weltfremde Rat des Richters: "Ihnen muss schon klar sein, dass man so nicht mit einer Frau umgehen kann. Wenn Sie sich wieder über ihre Frau ärgern, dann greifen Sie zum Hörer und rufen den Bewährungshelfer an.