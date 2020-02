Beendet Coronavirus den Ski-Weltcup am Montag?

Kurz vor dem Ende der Ski-Saison Ende März könnte der Weltcup abrupt schon jetzt gestoppt werden. Der Coronavirus sorgt für immer größere Probleme, es wird sogar diskutiert die Saison nach den Rennen in Hinterstoder zu beenden.

Beim Weltcup-Finale in Cortina dürfen keine Zuschauer kommen, Interviews dürfen nur mit Sicherheitsabstand geführt werden. Diese Maßnahmen schmecken nicht nur denAuch FIS-Renndirektor Markus Walder macht sich Sorgen: "Um das Risiko zu minimieren muss man die Maschine stoppen! Viele andere Verbände machen das ja auch. Nur hat keiner die Courage, das zu entscheiden!"Der Südtiroler erklärt, dass ein Gremium aus 18 Vertretern der Nationalverbände den Weltcup stoppen könnte: "Aber da kommt nichts zurzeit. Wenn die nichts machen, dann fahren wir eben weiter."Der geplante RTL am Sonntag in Hinterstoder könnte dennoch das letzte Ski-Rennen der Saison werden. Herwig Grabner, der Chef des Organisationskomitees ist bestens vorbereitet: "Sollten neue Auflagen auf uns zukommen, dann ist unser ärztliches Team bestens gerüstet. Alles, was notwendig ist, würde im Falle des Falles zur Verfügung stehen."