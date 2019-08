Begräbnis von Hundstorfer am 3. September in Wien

Das Begräbnis des in Kroatien verstorbenen ehemaligen SPÖ-Sozialministers Rudolf Hundstorfer findet am 3. September auf dem Wiener Zentralfriedhof statt.

Zahlreiche prominente Abschiedsredner werden bei der Trauerfeier dabei sein, darunter Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Altkanzler Franz Vranitzky, ÖGB-Präsident Erich Foglar und der frühere langjährige Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl.Ab 11 Uhr liegt in der Karl-Lueger-Kirche am Zentralfriedhof ein Kondolenzbuch auf. Die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr. Dompfarrer Toni Faber wir die Einsegnung vornehmen. Die Wiener Philharmonikern werden das Begräbnis musikalisch untermalen. Hundstorfer bekommt ein Ehrengrab der Stadt Wien am Zentralfriedhof.Der ehemalige Sozialminister war am Dienstag der Vorwoche überraschend im 68. Lebensjahr gestorben, "Heute.at" berichtete Die Bestattung Wien hat für ihn auch ein digitales Kondolenzbuch online gestellt. Die Einträge sollen der Familie des Verstorbenen nach Abschluss der Trauerfeier in Buchform übergeben werden. (red)