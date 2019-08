Rudolf Hundstorfer überraschend gestorben

Der frühere ÖGB-Chef und Sozialminister ist überraschend verstorben. Er soll einem Herzinfarkt erlegen sein.

Der frühere Sozialminister und Kandidat zur Bundespräsidentenwahl 2016 Rudolf Hundstorfer (67) ist am Dienstagmorgen während eines Urlaubes auf der kroatischen Insel Brac überraschend verstorben.Hundstorfer ist an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben, wie gegenüber "Heute.at" bestätigt wurde. Seine Frau Karin fand ihn in der Früh tot auf der Terrasse.Die SPÖ Wien gab den Tod Rudolf Hundstorfers via Presseaussendung bekannt: "Hundstorfer hinterlässt als langjähriger Gewerkschafter und Sozialminister ein politisches Erbe, auf das die Sozialdemokratie zurecht stolz sein kann. Wiens Bürgermeister Dr.und die SPÖ Wien Landesparteisekretärin Barbara Novak drückten gegenüber der Familie ihre tief empfundene Trauer aus", heißt es.Auch der SPÖ Rathausklub und Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker reagierten auf die überraschende Nachricht. "Er war ein Förderer und ein Unterstützer, er war ein Freund. Ein großartiger Mensch ist von uns gegangen", so Hacker. Im Namen des SPÖ Rathausklubs zeigte sich Klubobmann Josef Taucher "erschüttert"."Mit ihm verliert die Sozialdemokratie daher eine Persönlichkeit, die sich durch ihre Fähigkeit zur Vermittlung über alle Parteigrenzen hinweg auszeichnete und immer ganz im Stil eines wahren Staatsmannes agierte."Der ÖGB würdigt Hundstorfer als Einen, "der die Menschen geliebt hat, und sich immer für die Arbeitnehmer eingesetzt hat." "Ich verliere einen Freund", sagt ÖGB-Präsident. Auch die Gewerkschaft younion trauert um Rudolf "Rudi" Hundstorfer: "Wir danken unserem langjährigen Vorsitzenden und sind in Gedanken bei seiner Familie."Auch Caritas Wien-Präsident Michael Landau kondolierte auf Twitter: "Mit Rudolf Hundstorfer verliert Österreich einen engagierten Sozialpolitiker und einen beeindruckenden Menschen mit großem Herz für die Notleidenden."Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl beschrieb Hundstorfer als einen "Politiker mit Herz", einen "großartigen Politiker und warmherzigen und optimistischen Menschen, der auch in schwierigen Zeiten nie seinen Humor verloren hat."Die-Nationalratsabgeordnete Dagmar Belakowitsch nannte Hundstorfer einen "Sozialminister, der für seine Ideale brannte." Der-Abgeordnete Nikolaus Scherak ist ebenfalls "sehr traurig". Manfred Juraczka von der ÖVP Wien würdigte Hundstorfer als einen "Sozialdemokraten der alten Schule. Einen mit Handschlagqualität."Sogar Ex-BZÖ-Politiker Gerald Grosz meldete sich auf Twitter zu Wort: "Er war ein Sozialdemokrat der alten Schule", sagt er und drückte seine Anteilnahme aus.Rudolf Hundstorfer wäre in wenigen Wochen 68 Jahre alt geworden, er kam am 19. September 1951 in Wien zur Welt. Nach seinem Hauptschulabschluss arbeitete er beim Magistrat der Stadt Wien, lernte den Beruf des Bürokaufmannes. Seit den frühen 70er Jahren engagierte er sich in der Gewerkschaft, 1990 ging er in den Wiener Gemeinderat.Seine Karriere in der Gewerkschaft begleitet ihn sein ganzes Leben lang. Hundstorfer war Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), von dieser Position trat er für seinen Posten als Sozialminister (2008 bis 2016) ab.Hundstorfer trat bei der Bundespräsidentenwahl 2016 als Kandidat der SPÖ an, erreichte bei der ersten Wahl allerdings nur Platz 4 und kam nicht in die Stichwahl. Am 16. Mai 2018 wurde Hundstorfer Vorsitzender der Wiener Wohlfahrtshilfe, einer Teilorganisation der Volkshilfe.Rudolf Hundstorfer hinterlässt eine Ehefrau, eine Tochter und zwei Stiefkinder. Für seine Verdienste um die Republik Österreich wurde er von Bundespräsident Heinz Fischer mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen am Bande ausgezeichnet.(rcp, csc)