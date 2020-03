Beherzter Sanitäter hilft älterer Dame über Straße

Ein Sanitäter der Berufsrettung sah am Montag eine ältere Dame an einer vielbefahrenen Straße stehen. Er stieg kurzerhand aus dem Rettungsauto und half ihr sicher auf die andere Seite zu kommen.

Nicht alle Helden tragen eben einen Umhang! In Wien-Hernals waren am Monat zwei Notfallsanitäter der Wiener Berufsrettung gerade nach einem Einsatz "auf Standby" auf der Hernalser Hauptstraße."Wir haben gerade unseren letzten Einsatz abgeschlossen. Da hat mein Kollege plötzlich eine verzweifelt wirkende ältere Dame am Straßenrand bemerkt. Er ist kurzerhand ausgestiegen und hat sie sicher über die Straße begleitet", schildert Notfallsanitäter Daniel K., der die Aktion filmte und auf Instagram postete. Auf der anderen Straßenseite angekommen bedankte sich die Dame bei dem jungen Mann herzlichst.Die Wiener Berufsrettung ist als Notfallorganisation der Stadt Wien für die notfallmedizinische Versorgung der Wiener Bevölkerung zuständig. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich sind rund 780 Notfallsanitäter im Einsatz. Die Berufsrettung hält euch auf ihrem Instagram-Account immer auf dem Laufenden.