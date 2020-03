Bei Alko-Unfall in Tirol Reifen aus VW gerissen

Unter Alkoholeinfluss geriet ein 53-Jähriger am Freitag in Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem weiteren Lenker.

Am Freitag kurz vor 16 Uhr geriet der 53-jährige Deutsche mit seinem Volkswagen auf der Hochkönigstraße (B164) in Hochfilzen aus derzeit ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pritschenwagen, der von einem 55-Jährigen aus Oberösterreich gelenkt werde.Während der VW in der Fahrbahnmitte zum Stillstand kam, kam der Pritschenwagen von der Fahrbahn ab und rutschte in eine Böschung. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der deutsche Staatsangehörige wurde beim Unfall unbestimmten Grades verletzt.Der 53-Jährige und ins Bezirkskrankenhaus nach St. Johann in Tirol eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest beim deutschen Staatsangehörigen verlief positiv (0,75 mg/l). Er wird angezeigt.