Bei dieser Tafel werden Lenker zu Zeitreisenden

Ein Straßensperre-Schild sorgt derzeit für viele Lacher und Verwirrung zugleich. Denn um die Aufforderung einzuhalten, heißt es zurück in die Vergangenheit.

Zahlreiche Likes auf Facebook

Es sind nur wenige Zeilen unter einem Sperre-Schild, aufgestellt in der Weingartshofstraße unweit des Linzer Hauptbahnhofs.Doch genau diese sorgen nun für Verwirrung bei Anrainern und Autofahrern.Denn laut den dort notierten Daten, dauert die Sperre von Do., 29.09.2019 (20 Uhr) bis 27.09.2019 (5 Uhr). Die Lenker müssten also in der Zeit zurück reisen. Das erinnert ein wenig an den Filmklassiker "Zurück in die Zukunft" aus den 80er Jahren.Auch auf Facebook macht ein Schnappschuss des Schildes aus der Vergangenheit schon die Runde. Neben zahlreichen Likes stehen auch schon viele Kommentare unter dem Posting.Tatsächlich müsste es natürlich von Donnerstag, dem 26.9., bis Freitag, 27.9., heißen. Es ist nur eine kleiner Zahlenverdreher, jedoch mit großer Wirkung. Zumindest sorgt er für viele Lacher im Netz.