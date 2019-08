Vor 45 ' Bei Feuerwehrfest: Junger Mann von Auto getötet

Bild: Kein Anbieter/iStock (Symbol)

Schrecklicher Unfall bei einem Feuerwehrfest im Bezirk Amstetten: Ein 25-Jähriger lief über die Bundesstraße, wurde von einem Autolenker erfasst und getötet.

Tödlicher Unfall am Rande des Festes der Freiwilligen Feuerwehr Haindorf (Amstetten) am späten Donnerstagabend: Ein 25-Jähriger lief vermutlich in alkoholisiertem Zustand vom Festgelände direkt auf die Bundesstraße 42 und wurde von einem Autolenker (54) erfasst.



Der 25-Jährige wurde zu Boden geschleudert und kam rund 20 Meter nach der Zusammenstoßstelle am Straßenrand, direkt vor dem Feuerwehrhaus Haindorf, zum Liegen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, der junge Mann starb noch vor Ort. (Lie)