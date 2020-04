Bei Pharrell Williams will man nicht Fensterputzer sein

Musiker Pharrell Williams möchte seine Villa in Los Angeles verkaufen. Das ist schade, denn bei ihm hätte man auch während der Corona-Krise immer einen Job als Reinigungskraft.

Ist man als Reinigungskraft bei Pharrell Williams (46) angestellt, so dürfte das Stresslevel bereits schon in der 60 Meter langen Auffahrt zu seiner Villa auf einem Hügel in Los Angeles ansteigen. Besonders, wenn man den Job des Fensterputzers gefasst hat, wird man Besuche beim amerikanischen Ausnahmetalent besonders hassen. Pharrells Villa beziehungsweise deren Fassade besteht nämlich fast ausschließlich aus Glas.Das spacige Anwesen wurde vom milliardenschweren Physiker und Geschäftsmann Alfred E. Mann entworfen und gebaut, dass hier ein Fan von Technik und klaren Formen wirkte, sieht man der Villa an. Auf den ersten Blick wirkt das Gebäude eher wie ein Bürokomplex als wie ein Wohnhaus. Glücklicherweise löst sich dieser Eindruck im Inneren schnell auf, da dominieren helle und große Räume und die eklektische Designsprache der späten 70er-Jahre.1579 Quadratmeter für 16 Millionen FrankenWarum Pharrell sein Haus mit zehn Schlaf- und elf Badezimmern auf 1579 Quadratmetern Wohnfläche für etwas mehr als 15 Millionen Euro verkaufen will, ist nicht bekannt. Es wäre aber gut vorstellbar, dass ihm das Fensterputzen einfach irgendwann zu viel – oder einfach zu teuer – wurde.(20min)