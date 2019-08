Vor 26 ' Mann (21) bei Rauferei auf Zeltfest schwer verletzt

Bei einem Zeltfest eskalierte ein Streit zwischen alkoholisierten Jugendlichen. Symbolbild. Bild: Kein Anbieter/iStock

Bei einem Zeltfest in Pregarten (Bez. Freistadt) kam es zu einer handfesten Prügelei. Ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt ins Spital nach Linz gebracht.

Zu der Auseinandersetzung, die heftig aus dem Ruder geriet, kam es in der Nacht auf Sonntag. Bei einem Zeltfest in Pregarten (Bez. Freistadt) kam es zwischen mehreren Jugendlichen kurz nach 24 Uhr zu einem Streit und schließlich zu einer Rauferei.







Betrunkene Jugendliche gerieten in Streit



Sie waren alle alkoholisiert. Besonders heftig verlief die Prügelei zwischen einem 21-Jährigen und einem 17-Jährigen, beide aus dem Bezirk Freistadt.



Trat mit Fuß auf 21-Jährigen ein



Laut Polizei attackierte der Jüngere den Älteren, ließ selbst von ihm nicht ab, als er bereits schwer verletzt am Boden lag – mehr noch, der 17-Jährige trat mit dem Fuß noch heftig gegen den Kopf des 21-Jährigen ein.



Der 21-Jährige musste mit der Rettung ins UKH nach Linz gebracht werden.



Geparkte Autos demoliert



Die Prügelei war so heftig, dass auch zwei am Festgelände abgestellte Autos beschädigt wurden. Bei einem der Pkw lösten sogar mehrere Airbags aus.



Die Polizei ermittelt noch die Hintergründe der Rauferei.



(cru)