09.12.2019 16:44 Bei Rot über Ampel gelaufen – von Pkw erfasst

Die Männer mussten ins Krankenhaus transportiert werden. Bild: Sabine Hertel - Symbolbild

Am Praterstern in Wien ereignete sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Männer wurden vom Pkw erfasst, als sie bei Rot kreuzten.