Auto prallt gegen Baum: Beifahrer (58) tot

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag ein 58-jähriger Mann gestorben. Er dürfte der Beifahrer des verunfallten Pkw gewesen sein.

Tödlicher Verkehrsunfall in Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Stmk.) am Donnerstagnachmittag. Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld dürfte gegen 17:30 Uhr einen Kleintransporter auf einer Gemeindestraße im Bereich Dörflweg in Mönichwald in Richtung Hochwechsel gelenkt haben. Das Fahrzeug kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume.Beim Aufprall wurde ein 58-Jähriger, wahrscheinlich der Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, getötet. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt in das LKH Hartberg eingeliefert. Ein Alkotest beim 30-Jährigen verlief positiv und ergab eine mittelschwere Alkoholisierung. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden von einem KIT-Team betreut.Der 30-Jährige bestreitet, das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete nun eine Sicherstellung des Fahrzeuges an. Ein Gutachter für Fahrzeugwesen wird ebenfalls hinzugezogen. Außerdem erfolgt in der nächsten Zeit eine Lenkerfeststellung in Form einer kriminaltechnischen Untersuchung.