Beifahrerin (50) starb bei Pkw-Überschlag

Schwerer Unfall im Bezirk Horn: Ein 45-Jähriger überschlug sich mit seinem Pkw und wurde schwer verletzt. Seine Beifahrerin (50) starb.

Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya lenkte Sonntagfrüh gegen 2 Uhr einen Pkw auf der LB 4 im Gemeindegebiet von Burgschleinitz-Kühnring, zwischen Harmannsdorf und Sachsendorf, in Fahrtrichtung Maissau. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 50-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn.Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker links von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug. Unfallzeugen leisteten umgehend Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.Während der Lenker schwere Verletzungen erlitt und nach der Versorgung vor Ort durch Rettungskräfte in das Landesklinikum Horn gebracht wurde, verstarb die Frau aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.