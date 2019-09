Beim Aufwärmen verletzt! Alaba fällt wochenlang aus

Rückschlag für David Alaba! Der Bayern-Star zog sich beim Aufwärmen für das Leipzig-Spiel einen Muskelfaserriss zu und fällt wochenlang aus.

Der FC Bayern München muss in den nächsten Wochen ohne ÖFB-Superstar David Alaba auskommen. Der 27-jährige Wiener zog sich beim Aufwärmen für den Bundesliga-Hit gegen Leipzig (Endstand 1:1) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels zu.Wie lange Alaba jetzt genau ausfällt, teilten die Münchner allerdings (noch) nicht mit. Derartige Verletzungen sorgten in der Vergangenheit oftmals für eine sechs- bis achtwöchige Zwangspause. Das EM-Qualifikationsspiel gegen Israel am 10. Oktober in Wien wird für den Linksverteidiger somit zum Wettlauf gegen die Zeit.