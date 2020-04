Bekannter zückt Messer und fordert Bargeld

In Klagenfurt wurde am Freitagabend ein 17-Jähriger von zwei Männern ausgeraubt. Bei einem Täter soll es sich um einen flüchtigen Bekannten des Opfers handeln.

In Klagenfurt wurde am Freitag ein 17-Jähriger mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Am Abend behob der Bursche im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Geld am Bankomaten.Auf dem Rückweg traf er einen flüchtigen Bekannten, der ihn in der Folge begleitete. Im Zuge des Gespräches fragt ihn dieser, ob er Geld bei sich habe. Nach Verneinung kam plötzlich ein weiterer junger Mann hinzu.Der flüchtige Bekannte zückte plötzlich ein Messer und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf, was er dann auch tat. Die beiden Männer flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.