Bella Hadid mit Maske aus Mailand ausgeflogen

In Mailand grassiert das Coronavirus. Model Bella Hadid lief dort auf der Fashion Week. Zurück kam sie mit verdecktem Gesicht.

Das Coronavirus breitet sich in Mailand und den umliegenden Gebieten aus. Bella Hadid arbeitete auch in der italienischen Fashion-Metropole. Nach getaner Arbeit stand bei ihr ein Alitalia-Flug auf dem Terminplan.Ob sie die Maske nur als Gag aufsetzte oder sich wirklich Sorgen macht, verriet das Model nicht. Sie postete ihr Maskenfoto zwar auf Instagram, kommentierte es allerdings nicht. Auch, ob sie zurück in die USA flog, ist nicht sicher.Klar ist jedoch, dass die Maske sowieso nur helfen würde, wenn es darum geht, andere nicht anzustecken. Das setzt allerdings voraus, dass Bella das Virus bereits in sich trägt.Vielleicht macht sich Bella auch besonders Sorgen, weil sie selbst nicht gesund ist. Das Model leidet seit ihrem 16. Lebensjahr an chronischer Borreliose und gab deshalb ihren Traum auf, als Reiterin bei den Olympischen Spielen 2016 teilzunehmen. Hätte das damals geklappt, wäre sie heute wahrscheinlich kein Model.