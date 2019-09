Bella Thorne erhält Award für ihren ersten Pornofilm

Die ehemalige Disney-Darstellerin Bella Thorne wird für ihren ersten Pornofilm mit einem Award ausgezeichnet.

Schauspielerin und Sängerin Bella Thorne hat ihren ersten Porno gedreht. Dafür wird sie jetzt sogar geehrt – und zwar von Pornhub.Am 11. Oktober wird die 21-jährige Regisseurin nämlich für "Her & Him" in Los Angeles mit dem "Pornhub's Vision"-Award ausgezeichnet, wie "TMZ" berichtet. Rapper Ty Dolla $ign wird bei der Show performen."Ich fühle mich sehr geehrt diesen Award zu bekommen", meinte Thorne in einer Pressemitteilung. "Das Tabu zu brechen, was als schön klassifiziert wird, war immer eine Vision von mir und es macht mir eine solche Freude zu sehen, dass dies auch anerkannt wird .... wunderschöne visuelle Kunst", schreibt sie weiter.Der Film feierte heuer Premiere beim Oldenburg Film Festival in Deutschland.