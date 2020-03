Lizenz zum Knutschen: Ben angelt sich Bondgirl

Die Spatzen pfeiffens in Hollywood schon länger von den Dächern, doch jetzt ist der Fotobeweis da: Ben Affleck und Ana de Armas sind fix zam.

Durchbruch mit "Knives Out"

Hass im Film, Liebe hinter der Kamera

Beziehung für IHN besser als für sie

Batman und das Bond-Girl: Ben Affleck hat sich Hollywoods heißeste Newcomerin geangelt. Ana de Armas ist 31, stammt aus Kuba und ist seit 2013 geschieden.Im Filmbusiness ist sie schon länger, aber ihr Durchbruch kam erst 2019 mit "Knives Out". Im Kinohit, der Krimifans weltweit begeisterte, stiehlt Ana dem Detektiv Daniel Craig als Pflegehilfe die Show. Naiv, blitzgescheit und sympathisch kam die Kubanerin rüber Weit mehr Aufmerksamkeit wird die 31-Jährige aber für ihre nächste Rolle bekommen. Wieder an der Seite von Daniel Craig wird sie in "Keine Zeit zu sterben" zum Bond-Girl Paloma. Die übergroßen Strickwesten aus "Knives Out" wird 007 nicht zu sehen bekommen.Es ist aber der Film "Deep Water", der Anas Leben auf den Kopf gestellt hat. Denn dort spielt sie an der Seite von Ben Affleck (47). Der psychologische Thriller basiert auf einem Buch von Patricia Highsmith. Ben und Ana sind im Film verheiratet und versuchen sich per Psychospielchen an die Gurgel zu gehen.Hinter der Kamera dürfte es ordentlich geknistert haben. Jedenfalls turteln die beiden heftig. Das bekamen auch die Besucher eines Flughafens auf Costa Rica mit. Denn dort konnten Ben und Ana die Finger nicht voneinander lassen. Seitdem die Fotos aus dem Liebesurlaub auftauchten, hilft alles Leugnen nichts mehr: Ben und Ana sind das neue heiße Paar Hollywoods.Wobei Ben die Beziehung mehr nützt als ihr. Er kämpft mit Alkohol- und Imageproblemen. Sie ist "the hottest, latest shit", auf gut Deutsch das geilste, was es zur Zeit gibt. Kann man nur hoffen, dass es möglichst lange anhält und sich Ana mit ihrem neuen Liebsten nicht ein Ei gelegt hat.