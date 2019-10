Ben Affleck mit Steve Jobs Witwe beim Essen erwischt

Ben Affleck schmauste am Mittwoch mit einer Blondine in Kalifornien. Nachträglich stellte sich heraus: Sein Dinner-Date war Laurene Powell Jobs.

Liebesgerüchte unwahrscheinlich

Laurene Powell Jobs war von 1991 bis zu seinem Tod 2011 mit Apple-Gründer Steve verheiratet

Nr. 45 der Welt: Laurene schwimmt im Geld

Mittwochabends in Santa Monica beim Nobelitaliener Giorgio Baldi: Drei Stunden lang sitzen Ben Affleck (47) und Laurene Powell Jobs (56) beim Abendessen und schmausen ausgiebigst und unterhalten sich prächtigst. Nach dem ausgedehnten Abend steigt Laurene in ihre Limo mit Chaffeur, Ben fährt mit seinem SUV weg.Nur zwei Wochen zuvor führte Bens Ex-Frau Jennifer Garner ihren neuen Freund bei Giorgio Baldi aus. Hat Ben die Blonde etwa deshalb hierher eingeladen und läuft zwischen den beiden was? Einige Medien spekulieren in diese Richtung, doch es ist sehr unwahrscheinlich.Laurene war 20 Jahre lang mit Apple-Gründer Steve Jobs verheiratet und hat mit ihm drei inzwischen erwachsene Kinder. Ihr Vermögen beträgt geschätzte 19,5 Milliarden US-Dollar. Das hat sie nicht nur ihren Apple-Aktien, sondern vor auch ihren Walt-Disney-Aktion zu verdanken. Laurene wird von Forbes als die 45. reichste Person auf der Welt beziffert.Ben Affleck, seit kurzem wieder trocken, ist von seiner Kindsmutter Jennifer Garner geschieden. Laurene ist aber keine neue Bekannte, im Gegenteil. Die beiden verbindet seit Jahren eine Freundschaft.Man kann natürlich nicht ausschließen kann, dass aus Freundschaft auch einmal mehr wird, aber da sie getrennt kamen und wieder abfuhren, sieht es zumindest nicht so aus als wären Laurene und Ben liiert.