i Robert De Niro und Ben Stiller verbindet eine lange Freundschaft. REUTERS/Caroline Brehman Hollywood-Freundschaft Ben Stiller: De Niro half ihm nach Krebsdiagnose Ben Stiller erkrankte 2014 heimlich an Prostatakrebs. Jetzt verrät er, dass Robert De Niro ihm in dieser schweren Zeit beistand. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

2014 erhielt Hollywood-Star Ben Stiller (60) eine erschütternde Diagnose: Prostatakrebs. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Verrückt nach Mary" und "Nachts im Museum", hielt die Erkrankung zunächst geheim und unterzog sich einer Operation. Erst zwei Jahre später machte er seinen Kampf gegen die Krankheit öffentlich.

In einem aktuellen Interview spricht Stiller nun darüber, wer ihm in dieser schwierigen Zeit zur Seite stand: sein langjähriger Freund und Kollege Robert De Niro (83). Der legendäre Schauspieler hatte 2003 selbst an Prostatakrebs gelitten und konnte sich daher besonders gut in Stillers Lage versetzen.

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"Bob war damals einer der Ersten, die ich nach meiner Diagnose anrief", erzählt Ben Stiller, wie es bei Bunte.de heißt. "Ich war damals an einem Punkt, an dem ich wirklich Angst bekam. Und dass man sich mit jemandem so wohlfühlt, dass man ihn in einer solchen Situation anrufen kann – das ist einfach da, aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte."

Zufallsdiagnose rettete ihm das Leben

Seine eigene Diagnose hatte Stiller nur durch Zufall erhalten. Ein sogenannter PSA-Bluttest brachte den ersten Hinweis – zu diesem Zeitpunkt hatte er keinerlei Symptome. Es folgten weitere Untersuchungen und eine Biopsie, die schließlich Gewissheit brachten. Seither macht sich Stiller für Vorsorgeuntersuchungen stark.

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Über seine Verbindung zu De Niro sagt Stiller: "Er ist ein sehr großzügiger Mensch: Es ist ganz egal, wie viel Zeit vergangen ist – wenn in meinem Leben etwas passiert ist und ich rufe ihn an, dann ist er für mich da." Eine Freundschaft, die buchstäblich Leben retten kann.