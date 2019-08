Ben Tewaag stach betrunken Autoreifen auf

In der Nacht zum 22. August machte sich der Sohn von Uschi Glas über den Wohnwagen eines Freundes her. Die Polizei nahm ihn fest.

"Der 43-Jährige wurde dabei beobachtet, wie er einen Reifen eines geparkten Fahrzeuges mit einem Messer zerstochen haben soll", erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber der "Bild" Der Vorfall ereignete sich in Berlin. Die Beamten nahmen Tewaag mit auf die Wache, wo ihm Blut entnommen und Fingerabdrücke gemacht wurden. Tewaag soll alkoholisiert gewesen sein und eine kleine Menge Cannabis dabei gehabt haben.Um 3.30 Uhr Früh durfte er die Wache verlassen. Nun nennt er den Grund für die Messerstiche: "Ich laufe doch nicht durch Berlin und steche wahllos auf Autoreifen ein. Das Wohnmobil gehört meinem langjährigen Kumpel Philip Eschenbach. Er hat in seiner Wohnung gepennt und mich nicht reingelassen. Und meine ganzen Sachen waren in seiner Wohnung. Da war ich halt sauer."Die Polizisten hätten Tewaag sehr freundlich behandelt, lobt der Schauspieler: "Die waren total entspannt. Es gibt von meiner Seite keine Beschwerden. Am Schluss haben wir sogar herzhaft über den Vorfall gelacht. Philip Eschenbach wird mit Sicherheit keine Strafanzeige gegen mich stellen. Das ist lächerlich."Cannabis habe er aber nicht dabei gehabt, sondern das legale CBD. Er vermutet, dass ein Wachmann eines nahegelegenen Filmsets die Polizei verständigte. Mit der Exekutive hatte Tewaag schon in der Vergangenheit zu tun – unter anderem wegen Körperverletzung. 2009 fasste er eine Gefängnisstrafe aus und verbrachte 19 Monate hinter Gittern. Die zerstochenen Reifen will er übrigens ersetzen. (lfd)