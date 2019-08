Liebes-Aus nach Auftritt im RTL-Sommerhaus

Benjamin Boyce und Kate Merlan haben sich nach ihrem Aufenthalt im Sommerhaus getrennt.

Für die Zuschauer der RTL-Trashserie "Das Sommerhaus der Stars" war die jetzt bekanntgegebene Trennung von Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan (32) absehbar. Es verging kaum ein Tag, an dem sich die beiden nicht wegen Kleinigkeiten vor laufenden Kameras in die Haare kriegten. Von Liebe war da eigentlich keine Spur mehr.In einem Interview mit dem Sender RTL machten die beiden das Beziehungs-Aus nun öffentlich. Kate wünschte sich ein Kind, das kam für den ehemaligen "Caught in the Act"-Sänger nicht in Frage. Außerdem soll er, so liest es sich zwischen den Zeilen, fremdgegangen sein.Damit hält der Sommerhaus-Fluch weiter an. Angelina Heger und Rocco Stark, Patricia Blanco und Nico Gollnick sowie Micaela Schäfer und Felix Steiner trennten sich nach ihrem Aufenthalt im Promi-Feriendomizil.(baf )